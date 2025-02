Telegram-kanaler knyttet til Russland tilbyr kryptovaluta for angrep på moskeer i Storbritannia Kampanjemedarbeidere advarer mot en økende trussel når Telegram-nettverket tilbyr belønninger for voldshandlinger mot muslimer, noe som gir næring til frykten for russisk innblanding.

HQ Et nettverk av Telegram-kanaler med russiske bånd har dukket opp, og tilbyr betaling med kryptovaluta til innbyggere i Storbritannia som begår voldelige angrep mot moskeer og muslimer, ifølge aktivister (via The Guardian). Disse kanalene, som tidligere har blitt knyttet til islamofobisk graffiti i Øst- og Sør-London, oppfordrer nå folk til å gå enda lenger, og noen oppfordrer til og med til knivangrep. Nettgruppen har vakt bekymring, ikke bare på grunn av sitt ekstreme innhold, men også på grunn av bevis som tyder på at den kan være en del av en bredere russisk innsats for å skape sosial uro i Vest-Europa. Alarmerte grupper samarbeider med antiterrormyndigheter for å bekjempe trusselen, mens veldedige organisasjoner understreker den økte bekymringen i muslimske miljøer, særlig nå som ramadan nærmer seg. Shutterstock