Telegram-sjef arrestert i Frankrike

Milliardæren Telegram, administrerende direktør for meldingsappen Pavel Durov, har blitt arrestert på Bourget flyplass, like utenfor Paris i Frankrike.

Den spesifikke årsaken til Durovs arrestasjon er ukjent, men det franske nyhetsnettverket TF1 har hevdet at det er en del av en foreløpig politietterforskning, som tilskrives mangelen på moderatorer på Telegram -appen.

Angivelig har denne mangelen på moderering ført til uhindret misbruk av meldingsplattformen, spesielt med tanke på at den er kryptert, så det kan være at de franske myndighetene prøver å ramme andre grupper via Durovs arrestasjon i stedet for ham direkte.

Durov Etter at Durov forlot hjemlandet Russland i 2014, og etter at landet invaderte Ukraina i 2022, har Telegram blitt en av de viktigste kildene til ufiltrert innhold fra konflikten - men har ført til spredning av villedende og feilinformerende innhold fra begge sider på grunn av den tidligere nevnte mangelen på moderering.

På grunn av Telegrams kryptering kan brukerne unndra seg myndighetenes kontroll, og det har fungert som et av de få stedene der de som befinner seg i konfliktområdene, kan få tilgang til uavhengig nyhetsdekning av krigen.

Russiske politikere har vært raske med å kritisere Frankrike for Durovs arrestasjon, særlig med tanke på administrerende direktørs uttalelse om at Telegram skal være en "nøytral plattform" og ikke en "geopolitisk aktør", men Russland forbød Telegram i 2018 av nøyaktig de samme grunnene (bekymringer knyttet til sikkerhet og datainnbrudd), selv om dette tiltaket ikke bidro til å dempe appens popularitet i regionen (så forbudet ble opphevet i 2020).

Russlands offisielle representant i internasjonale organisasjoner i Wien, Mikhail Ulyanov, sa på X: "Noen naive personer forstår fortsatt ikke at hvis de spiller en mer eller mindre synlig rolle i det internasjonale informasjonsrommet, er det ikke trygt for dem å besøke land som beveger seg i retning av mye mer totalitære samfunn."

Robert F. Kennedy Jr, som nylig trakk seg fra sin presidentkampanje for å støtte Donald Trump, en mann han tidligere, i full offentlighet, har kalt "redd" og "forstyrret", sa om situasjonen på X at det å beskytte retten til ytringsfrihet "aldri har vært mer presserende".

Elon Musk, en teknologimilliardær som Durov og eier av X (tidligere Twitter), sa på nettstedet sitt "Det er 2030 i Europa, og du blir henrettet for å like et meme." Musk har vært kritisk til situasjonen i Storbritannia i det siste, med arrestasjoner for kriminelle handlinger under høyreekstreme opptøyer, og særlig arrestasjoner for innlegg som oppfordrer til vold på nettet, for eksempel via nettstedet hans.

Det ser ut til at mange av figurene ikke ser poenget med Durovs arrestasjon - det er (angivelig) ikke fordi han har sagt noe som anses å være straffbart, det skyldes bekymring over rollen Telegram spiller i å skjerme spredningen av feilinformasjon og organiseringen av voldelige grupper (som de britiske opprørerne og 6. januar-opprørerne, som støttes av politiske skikkelser som Donald Trump, som støttes offentlig av RFK Jr. via støtte og av Elon Musk gjennom sin plattforming av Trump på X).

Selv om Durovs arrestasjon er bekymringsfull, virker det ikke som et spørsmål om ytringsfrihet, men om nasjonal sikkerhet. Selv om vi av en eller annen grunn velger å se på det som en ytringsfrihetssak, slik disse offentlige personene har gjort, er det ikke Durov selv som er målet for de franske myndighetene, men de som appen hans beskytter, og som bruker den til å begå ulovlige og voldelige handlinger. Og la oss minne oss selv på at ytringsfriheten (i de fleste deler av verden) heldigvis eksisterer, selv om sensuren er gjennomgripende på sosiale medier som X.

Men som vi nylig har sett, er kriminelle handlinger som oppfordring til vold eller spredning av feilinformasjon og propaganda (som denne arrestasjonen er knyttet til, ettersom appen kritiseres for å skjerme kriminelle grupper) ikke, og bør aldri være, uten konsekvenser. Derfor virker det som en falsk ekvivalens når offentlige personer setter Durovs arrestasjon i sammenheng med ytringsfrihet, når det egentlig handler om hvorvidt appen hans, Telegram, er medskyldig i kriminelle handlinger eller ikke.

TelegramSom alle andre sosiale medier, og derfor Durov, blir Durov sannsynligvis presset av franske myndigheter til å gi tilgang til kommunikasjon slik at de kan håndtere sikkerhetsproblemer mer effektivt, selv om det er usikkert hvor milliardæren vil lande i denne saken, ettersom han tidligere har sagt at han "heller vil være fri enn å ta imot ordre fra noen" (takk, Reuters).