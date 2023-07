Telltale bekrefter at vi får spille som Chrisjen Avasarala i The Expanse.

HQ

Da Telltale ga oss The Expanse: A Telltale Series sin historietrailer forrige måned annonserte de også at Deluxe-utgaven vil inneholde en ekstra episode kalt Archangel. De ville ikke si hvem vi kommer til å spille som i den, bare at det blir en annen "elsket karakter fra den populære TV-serien". Tittelen ga oss imidlertid et veldig tydelig hint, så dagens avsløring er ikke overraskende selv om den er kul.

The Expanse: A Telltale Series-traileren fra San Diego Comic-Con bekrefter at Archangel vil la oss spille som Shohreh Aghdashloos Chrisjen Avasarala mens vi navigerer henne mellom "trusler mot jorden og politiske motstandere som ønsker å ta henne av dage, samtidig som vi må håndtere et familiedrama på en dag som vil forandre livet hennes for alltid".

Vi vet fortsatt ikke nøyaktig når eiere av Deluxe-utgaven får tilgang til bonusepisoden i høst, men den første ordinære episoden lanseres 27. juli, eller 26. juli hvis du forhåndsbestiller spillet.