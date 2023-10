Telltale bekrefter nylige oppsigelser, men alle pågående prosjekter er fortsatt i produksjon.

HQ

2023 kan gå inn i historien som et av de beste årene noensinne når det gjelder utgivelser av dataspill, men det har ikke vært snilt mot skaperne av disse spillene. I hele bransjen har vi sett oppsigelser, og noen selskaper har sagt opp hundrevis av ansatte om gangen.

Nå er Telltale det siste studioet som har tatt beslutningen om å si opp noen av sine ansatte. I et innlegg på Twitter/X forteller Telltale at de nylig har kvittet seg med noen ansatte.

"På grunn av de nåværende markedsforholdene måtte vi dessverre si opp noen i Telltale-teamet vårt nylig", står det i innlegget. "Vi tok ikke lett på dette, og vårt engasjement for historiefortelling og for å finne nye måter å gjøre det på forblir det samme. Vi er takknemlige for den innsatsen alle har lagt ned på denne reisen, og vi jobber for å støtte alle som er berørt."

Vi er ikke helt sikre på hvilke aktuelle markedsforhold det siktes til, men det har skjedd betydelige endringer i bransjen den siste tiden som følge av globale økonomiske hendelser, for eksempel økte priser på abonnementstjenester. Til slutt i innlegget står det at "alle prosjekter som er under utvikling, er fortsatt i produksjon", og kanskje forsøker de å dreie oppmerksomheten bort fra oppsigelsene ved å gi oss den "gode nyheten" at ingen prosjekter i studioet vil bli lagt på is.