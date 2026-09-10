Telltale forklarer hvorfor valgbaserte fortellingsspill som « The Wolf Among Us 2 er på vei tilbake: «Spillerne har alltid ønsket seg dette, og det vil de alltid gjøre

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The Wolf Among Us 2 Det kommer kanskje godt over et tiår etter at det originale spillet ble utgitt, men nå virker det som et flott tidspunkt for oss å trå inn i Bigbys sko igjen. Hvorfor? Vel, det har alltid vært etterspørsel etter et nytt «Wolf Among Us»-spill, og «Dispatch» beviste nylig for spillverdenen at det fortsatt finnes et stort publikum for disse spillene.

Som hovedscenekoordinator Leslie Harwood sa under en prat med oss på Gamescom, er dette noe utviklerne av disse spillene har visst hele tiden. «Jeg tror spillerne alltid har hatt en lyst på fengende fortellinger de kan engasjere seg dypt i, og interessante karakterer de kan bli kjent med og forstå – og spesielt muligheten til å se disse historiene og karakterene i ulike situasjoner for å betrakte dem fra forskjellige vinkler i denne forgrenede fortellingsstrukturen,» sa hun.

«Spillere har alltid ønsket seg dette, og det vil de alltid gjøre. Uansett om de viktigste bransjetrendene går i retning av eller bort fra det, er det klart at lysten er der. Som spiller ønsket jeg meg det, og som utvikler er jeg begeistret over å kunne tilby det.»

«Vi har nylig sett en rekke spill som Dispatch, og vi gleder oss så mye for dem... akkurat nå er bransjen et interessant sted, og det er på en måte et lite tomrom når det gjelder den typen fortelleropplevelse, og jeg er virkelig glad for at vi fikk muligheten til å fordype oss i det,» la designdirektør Jess Hara Campbell til.

Også fra et designperspektiv er Campbell glad for å se flere nye ansikter bli med i Telltale-teamet. I løpet av det tiåret som har gått siden Bigbys siste eventyr, har spillutviklingen utvidet seg geografisk, noe som har gjort det mulig for alle slags talenter å bli med på The Wolf Among Us 2.

For å finne ut mer om dette, kan du lytte til hele intervjuet nedenfor: