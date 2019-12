Telltale Games vil ikke lenger utvikle episodiske spill

Tilbake i oktober 2018 ble Telltale Games nødt til å lukke dørene. Det skyldtes blant annet dårlige arbeidsforhold, en forvirret forretningsstrategi og manglende midler, og derfor ble alle spillene de hadde under utvikling også avlyst, deriblant The Wolf Among Us 2. Firmaet ble dog reformert under ny ledelse tidligere i år, og under The Game Awards ble det så avslørt at The Wolf Among Us 2 er tilbake i utviklingen.

Men det nye Telltale vil gjøre tingene litt annerledes, og en av de mer signifikante endringene er at de ikke lenger vil utvikle spillene episodisk. I et intervju med GameDaily forteller CEO Jamie Ottilie at vi ikke bør forvente å se episodiske prosjekter fremover.

"We are creating the stories episodically, but how they will be released is still to be determined. I think the important distinction here is that we will no longer be developing episodically. If we do release the game in episodes, all of them will be ready before the first one hits the store."

Det vites enda ikke om Telltale har flere spill under utvikling.