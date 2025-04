Tempest Tower lar deg feie vekk fiendene dine

Fej (dansk for "feie") er en vaktmester som holder Trip Space - en rekke flytende øyer mellom dimensjonene - rene og pene. Oppgaven blir imidlertid komplisert når monstrene en dag begynner å strømme inn. Du må nå forsvare Trip Space ved å plassere ut alle slags feller og tårn, selv om det er uklart hvordan den fredelige vaktmesteren har fått tilgang til alle disse tunge våpnene. "Vi er ikke narrative designere!" utbryter Max Wrighton, tittelens spilldesigner, etter å ha forklart premissene for Half Past Yellow's kommende spill Tempest Tower.

HQ

Sist jeg snakket med Wrighton var på Nordic Game -konferansen i Malmö for et år siden. Da hadde Half Past Yellow nettopp lansert en demo av puslespillet Spectacle. Dessverre klarte ikke studioet å få de nødvendige investeringene til å fullføre prosjektet, og de måtte derfor gå tilbake til tegnebrettet, forteller Wrighton.

"Puslespill er alltid ganske store, spesielt bak kulissene. Det er mye iterasjon og utvikling som går inn i dem, noe du som spiller egentlig aldri ser, fordi spillet du ender opp med, kanskje er to eller tre timer langt. Det er en dyr investering, og i hvert fall for oss virker det ikke som om utgiverne ønsker å investere i det akkurat nå. Vi har til og med fått høre fra noen få utgivere at de er ute etter mindre, systembaserte spill som kan spilles om igjen."

Da jeg prøvde demoen av Tempest Tower, fant jeg raskt ut at et systemisk basert spill er akkurat det Half Past Yellow har skapt. I bunn og grunn er det et tårnforsvarsspill med en actionvri, ettersom du ikke bare lener deg tilbake og lar tårnene dine gjøre alt arbeidet, men også angriper fiendene selv.

Dette er en annonse:

Til tross for at Fej ikke er en typisk actionhelt med beltet fullt av våpen og eksplosiver, er de likevel ganske slagkraftige. Med sin trofaste kost kan Fej dytte fiender mot tårn eller feller. Alternativt kan du også gjøre direkte skade ved å hoppe på fiender på ekte Super Mario -vis, eller du kan kaste de glødende (og eksploderende) steinene som er gjemt rundt på det store, ørkenlignende kartet.

All Fejs hektiske aktivitet hjelper imidlertid ikke mye hvis du ikke har bygget opp et solid forsvar på forhånd. Som i de fleste tårnforsvarsspill angriper fiendene i bølger, og mellom hver bølge kan du plassere ut ulike feller og tårn. Til å begynne med har du bare tilgang til Bug Blasters - et automatisert tårn med en nesten rolig ildhastighet - men senere får du tilgang til kraftigere våpen.

Tempest Tower Spillet har også et sterkt fokus på feller. Minene krever at du plasserer dem på en strategisk måte, mens andre feller, som Spike Trap, må aktiveres med kosten din. Det er derfor viktig å gjøre seg kjent med kartets utforming, slik at du kan løpe mellom fellene og sørge for at de utløses i riktig øyeblikk.

Dette er en annonse:

Ved å beseire fiender samler du sjelene deres, som du kan bruke til å kjøpe flere dingser. Du må imidlertid være forsiktig så du ikke tøyer ressursene for langt. På et tidspunkt kom jeg ved et uhell til å plassere ut litt for mange tårn, bare for å innse at jeg ikke hadde laget en eneste vindmølle til å drive dem. Heldigvis er det visstnok full refusjon for militært materiell, og jeg kunne rette opp feilen min. Hvis bare virkeligheten var like tilgivende.

Kanselleringen av Spectacle gikk hardt utover Half Past Gules magre økonomi, så det var viktig å få ut et nytt spill i løpet av kort tid. At de har klart det på litt over ett år (utviklingen av Tempest Tower startet tidlig i 2024), er ganske imponerende, selv om det delvis skyldes en kraftig resirkulering av tidligere prosjekter.

"Vi har brukt så mye vi kunne når det gjelder kunst, design og regi fra tidligere prosjekter", avslører Wrighton. "Vi bruker kameraet og karakterkontrollen fra Time on Frog Island, og vi bruker kunst og verdensbygging fra Spectacle."

Dette merkes tydelig, men mest på en positiv måte. Akkurat som i utviklerens forrige spill, Time on Frog Island, er det en fryd å bevege seg rundt. Fej har en tilfredsstillende fremdrift, og løpeanimasjonen er svært sjarmerende, ettersom det virker som om vår plagede vaktmester hele tiden løper for sent, med utstrakt kost og hodet støttende opp og ned. I det hele tatt er den visuelle sjarmen et av spillets største trekkplastre, og karakter- og verdensdesignet som er skapt for 3D-spillet Spectacle ser like bra ut sett fra et låst overhead-perspektiv.

Tempest Tower er satt til å bli utgitt i Early Access 21. april. Demoen jeg spilte er relativt kort, men du kan allerede ane potensialet. Miljøene er morsomme å utforske, handlingen er intens, og det er mange valg å ta - selv mellom rundene, der du kan velge en av tre tilfeldige oppgraderinger, noe som gir progresjonen en roguelite-struktur. Og selv om det ikke er en del av demoen, og jeg ikke har prøvd det, har Half Past Yellow vist frem noen sjefskamper på sosiale medier som ser ganske lovende ut. Hvis du bare har en smule interesse for tårnforsvarsspill, bør du ha dette på radaren.