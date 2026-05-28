Temu får en bot på 200 millioner euro av EU for å selge produkter som kan være farlige for spedbarn

Den gigantiske kinesiske e-handelsplattformen Temu har fått en bot på 200 millioner euro (173 millioner pund) av EU-kommisjonen for salg av ulovlige produkter på plattformen, inkludert noen som utgjør en helserisiko for spedbarn. Ifølge Brussel har det kinesiske selskapet "unnlatt å identifisere, analysere og vurdere systemrisikoen", og har nå tre måneder på seg til å betale boten og legge frem en handlingsplan for å rette opp feilene. "Bevisene som er tilgjengelige for Kommisjonen, tyder på at det er svært sannsynlig at forbrukere i EU støter på ulovlige varer på Temu".

Det er resultatet av en etterforskning som ble iverksatt i oktober 2024, og som viste at en prosentandel av de testede babyproduktene utgjorde en middels eller høy sikkerhetsrisiko, med kjemikalier som overskred de lovbestemte sikkerhetsgrensene eller utgjorde en kvelningsfare på grunn av avtakbare deler. En "svært høy prosentandel" av de elektriske laderne som ble analysert, besto heller ikke grunnleggende sikkerhetstester.

Dette er den andre boten som er ilagt i henhold til EUs lov om digitale tjenester (DSA) for innhold, etter en bot på 120 euro til X (tidligere Twitter) i desember i fjor.

Temu kan også bli ilagt ytterligere bøter av EU-kommisjonen for andre undersøkelser, for eksempel bruken av vanedannende designelementer, åpenheten i anbefalingssystemene og forskernes tilgang til data, ifølge El País.