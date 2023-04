Temuera Morrison: Ingen ringte meg, jeg skulle være med i The Mandalorian

Boba Fett-stjernen Temuera Morrison følte seg oversett da produksjonen av den tredje sesongen av The Mandalorian begynte. I et Screen Rant-intervju på Supanova Comic Con & Gaming -konvensjonen utdyper Morrison sitt resonnement:

"Jeg skulle være med i The Mandalorian sesong 3, men ingen ringte meg. Jeg ventet på telefonsamtalen i New Zealand, ventet og ønsket å gi opp. Vel, den Mando-fyren stjal et par kapitler av boken min ... Jeg er sikker på at denne fyren... ødelegger showet mitt. Men jeg kunne ikke si noe. Jeg er ikke forfatteren, så jeg må vel tåle det."

Den første sesongen av The Book of Boba Fett fikk en heller lunken mottakelse fra fansen, til tross for nye tolkninger av kjente Star Wars skurker, som Tusken Raiders.

Kanskje den første sesongen av serien dermed ble den siste? Vil du se mer fra Boba Fett, enten i hans egen serie eller i andre sammenhenger?