Tenåring arrestert to ganger på en uke etter at vannpistol-spøker ble virale

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En 14-årig gutt i Paris har blitt arrestert to ganger i løpet av en uke etter å ha blitt beryktet for å sprute forbigående med en vannpistol og legge ut sprellene sine på sosiale medier. Ifølge franske medier skal han også ha krevd to euro fra noen mennesker i bytte for å la være å sprute på dem.

Gutten, som har oppholdt seg ved Canal Saint-Martin under den pågående hetebølgen i Frankrike, har blitt en viral sensasjon på fransk TikTok. I tillegg til «sprellene» sine skal han også ha vært involvert i flere andre hendelser, blant annet mistanke om tyveri, hærverk og fornærmelse av polititjenestemenn.

Den første arrestasjonen fant sted i slutten av juni og gjaldt blant annet hærverk og gruppevold. Noen dager senere ble han arrestert på nytt, denne gangen mistenkt for grovt tyveri, fornærmelse av en politibetjent og motstand mot arrestasjon.

Advokaten hans har også uttalt at den store oppmerksomheten har ført til at tenåringen har blitt utsatt for trakassering og trusler på sosiale medier.