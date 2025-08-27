Tenåring får betinget dom for Taylor Swift-angrep i Wien

HQ

Siste nytt om Tyskland . Tirsdag har en tysk domstol idømt en tenåring som var med på å forberede et planlagt angrep mot en Taylor Swift-konsert i Wien, en betinget dom i henhold til ungdomsstraffeloven.

I august i fjor omtalte Taylor Swift avlysningen av konserten i Wien som "ødeleggende". "Men jeg var også så takknemlig overfor myndighetene, for takket være dem sørget vi over konserter og ikke over liv", la hun til.

Den syriske ungdommen, som var påvirket av ekstremistisk propaganda på nettet, hjalp den hovedmistenkte ved å oversette bombemateriale og sette ham i kontakt med militante. Hans samarbeid med påtalemyndigheten og fullstendige tilståelse førte til at retten valgte å idømme vilkår i stedet for fengsel.

Saken førte til at flere utsolgte konserter i Østerrike måtte avlyses i fjor sommer, etter at myndighetene avslørte komplottet gjennom internasjonal etterretningsdeling. Andre mistenkte er fortsatt varetektsfengslet, og etterforskningen fortsetter, så følg med for ytterligere oppdateringer.