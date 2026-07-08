Tenåring pågrepet etter å angivelig ha brukt ChatGPT til å si opp 46 000 anime-abonnementer

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En videregående elev i Japan er arrestert, mistenkt for å ha hacket Bandai Channel-tjenesten, hvor han angivelig brukte ChatGPT til å si opp over 46 000 abonnementer ved å utnytte en sårbarhet i systemet.

Ifølge politiet skjedde angrepet sent i fjor og resulterte i at totalt 46 812 kontoer ble kansellert mot brukernes vilje; det var først etter omfattende innsats at angrepet ble avverget og orden gjenopprettet for de berørte personene.

Politiet opplyser at den mistenkte tidligere hadde blitt arrestert for uautorisert tilgang til brukerkontoer på samme plattform. Tenåringen skal angivelig ha tilstått sine handlinger under avhør og hevder å ikke ha noen personlige motiver eller hevnmotiver mot verken selskapet eller ofrene.