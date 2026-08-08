Tenåringsstjernen innen dart, Luke Littler, anser seg selv som bedre enn Lamine Yamal

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Luke Littler, tenåringsstjernen i dart, vinner av to PDC-verdensmesterskap i 2025 og 2026, vinner av 14 store enkeltitler fra Professional Darts Corporation (allerede den tredje mestvinnende gjennom tidene i en alder av 19 år), anser seg selv som den beste unge idrettsutøveren for øyeblikket, og overgår andre kjente 19-åringer som fotballspilleren Lamine Yamal og F1-føreren Andrea Kimi Antonelli.

Littler ble spurt av The Sun om han anser seg selv som den mest dominerende idrettsutøveren i verden. Han snakket om tennisspilleren Jannik Sinner (som er 24) og sa: «Det er selvfølgelig vanskelig å si akkurat nå, med tanke på at Sinner vant Wimbledon. Men ja, måten jeg vinner kamper på og måten jeg presterer og henter hjem trofeer på, er jeg sannsynligvis den beste som finnes.»

Når det gjelder trofeer, kommer ingen i nærheten av Littler, som så langt har vunnet seks store titler og sikter mot å ta alle de 11 trofeene i år (han har også vunnet 66 av sine siste 76 kamper siden november).

Littler bagatelliserte også Lamine Yamals bidrag til Spania i VM. «Det er klart, Spania vant VM, og alle snakker om Lamine Yamal. Jeg mener, han gjorde vel egentlig ikke så mye, gjorde han vel? Scoret kanskje ett mål. Og ga en målgivende pasning også.»

«Er han den beste 19-åringen i verden? Nei, det er han ikke. Så lenge jeg vinner, spiller bra og henter hjem trofeer, er det alt som teller».