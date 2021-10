Tencent kjøper 22% av polske Bloober Team

HQ

Bloober Team har vokst mye de siste årene, og siden lanseringen av Layers of Fear har hver nye spillansering vært større og mer suksessfull enn forrige. Det gjør dem naturligvis attraktive, og derfor har den kinesiske organisasjonen Tencent åpnet lommeboken igjen og kjøpt en del av selskapet.

Det har blitt avslørt at Tencent har kjøpt 22% av selskapet for cirka 20 millioner dollar. Det har skjedd gjennom deres datterselskap Serene Century Limited, og de er som resultat nå Bloober Teams største aksjeinnehaver.

Det ser ikke ut til at dette vil ha noen umiddelbar effekt på deres daglige arbeid, men dette kommer dog etter at Bloober tilsynelatende avviste at de ville la seg kjøpes opp av bransjens giganter tidligere i år.

De jobber for øyeblikket på flere prosjekter samtidig.