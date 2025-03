Tencent øker eierandelen i Kadokawa, eiere av FromSoftware

HQ

Selv om Tencent nylig har redusert sine utenlandske investeringer i videospill for å fokusere mer på studioer og utvikling i Kina, har de fortsatt investeringsavtaler i millionklassen med selskaper som Ubisoft (Frankrike) og Kadokawa (Japan). Faktisk har Tencent nylig økt sin investering i den japanske giganten fra 6,8 % til 7,91 % av Kadokawas totale verdi, ifølge Nikkei.

Selv om den økonomiske investeringen ikke har gitt oss et monetært tall, vet vi at Tencents eierandel er ganske betydelig, men fortsatt mindre enn den som eies av en annen stor aktør i videospillverdenen som Sony. Tidligere var det til og med snakk om en fullstendig overtakelse av Kadokawa for å sikre kontroll over FromSoftware og dets IP-er, selv om dette aldri ble bekreftet eller utført.

Det er ingen tvil om at hvis Elden Ring: Nightreign lykkes med sin neste utgivelse, vil de store selskapene se med fornyet interesse for å ta en større del av Kadokawa-kaken.