Tencent stenger TiMi Montreal etter fem år og ingenting å vise fra det

Det har vært en motstridende måned å være videospillfan, ettersom februar har vært full av kvalitetsspill og opprivende bransjetrender, inkludert nedlagte studioer og store lederskifter. For å snakke mer om det førstnevnte punktet, har det nå blitt rapportert at en annen utvikler har møtt øksen uten å noen gang vise hva den jobbet med.

Tencent har bestemt seg for å legge ned TiMi Montreal, en utvikler som i løpet av de fem årene den var i drift, faktisk aldri klarte å gi ut noe. Nyheten er en annen tøff pille å svelge, men Game File bemerker at denne nedleggelsen har vært innkommende i noen tid.

Utvikleren ble opprettet for å produsere "AAA open world multi-plattformspill" men kunngjorde aldri engang et prosjekt formelt for publikum. Studioet ble også grunnlagt i en periode der kinesiske giganter som Tencent utforsket vestlig ekspansjon, men som ikke har vist seg å være så fruktbar som forventet, og mye av denne ekspansjonen har nå snudd på hælen og gått tilbake med utviklere som blir stengt og ressurser ført tilbake til den asiatiske nasjonen.

Utviklere fra TiMi Montreal har gått ut og bekreftet nedleggelsen av studioet, men ingen har ennå avslørt hva de jobbet med, noe som etterlater dette prosjektet som nok et av videospillbransjens store mysterier.