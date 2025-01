Tencent truer med rettslige skritt etter at USAs forsvarsdepartement har stemplet selskapet som et kinesisk militærselskap

HQ

Tencent er forberedt på å gå til rettslige skritt etter å ha blitt oppført på det amerikanske forsvarsdepartementets liste over kinesiske militære selskaper. I en offisiell uttalelse insisterte administrerende direktør Ma Huateng på at selskapet ikke har noen forbindelser til det kinesiske militæret, og kalte inkluderingen en feil. Han presiserte videre at utpekingen ikke ville påvirke Tencents forretningsvirksomhet. Etter kunngjøringen den 7. januar falt Tencent-aksjen med nesten 10 %. Selskapet planlegger å gå i dialog med myndighetene i USA og vil ta rettslige skritt om nødvendig.

Tror du den juridiske kampen vil endre USAs holdning til Tencent?