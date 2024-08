Tencent utvider sitt Venture Lab-initiativ

HQ

Tencent Tencent utvider innsatsen i sitt Venture Lab -initiativ, en del av selskapet som opererer parallelt med Level Infinite -programmet, med Venture Lab som hjelper små oppstartsbedrifter og Level Infinite som hjelper allerede etablerte selskaper.

Venture LabInitiativet , som ledes av Tencents Juno Shin, består av rundt 20 bransjeeksperter som bistår utviklere med støtte innen investering, publisering, markedsføring og mange andre forretningsfokuserte aspekter ved det å drive en oppstartsbedrift.

I en tale på Gamescom, Shin sa: "Nå er tiden inne for å gjøre Venture Lab mer offisielt og et mer offentlig tilbud vi kan være stolte av.

"Etter å ha jobbet med hundrevis av studioer kan man noen ganger glede seg over suksessen, mens man dessverre oftere må dele smerten ved å mislykkes - men slik er det jo i bransjen, ikke sant?

"Det er så mange vanlige feil studioer gjør, spesielt de som er i en tidlig fase, fordi ingen er født som administrerende direktør. Disse menneskene er optimistiske skapere med et positivt sinn, men de er ikke nødvendigvis veldig erfarne ledere eller vet hvordan man setter opp en bankkonto, lønninger og teknologi, og hvordan man snakker med utgivere og plattformer.

"Vår jobb er å bidra til å redusere risikoen for å gjøre de samme feilene, og vise hvordan de kan maksimere suksessraten for sitt første spill."

Shin bemerket at Tencent selvfølgelig er en bedrift - de har absolutt ikke blitt verdens største spillselskap ved å være sjenerøse, men ved å ta smarte forretningsbeslutninger. Shin er overbevist om at utvidelsen av Venture Lab -initiativet er en av disse.

Det sier han: "Vi er ikke et filantropisk selskap, ikke sant? Vi gjør det av en grunn.

"Alle innovasjonene skjer til slutt fra små studioer eller ved å lage nye ting. Rust, No Man's Sky og så videre - alle studioene er små, kanskje 13 eller 14 personer. Men det er de som virkelig prøver å innovere en ny spillsjanger, fordi de ikke har noe å tape, og de har ingenting i utgangspunktet.

"Så hvordan maksimerer du den kreative friheten? Den eneste måten å gjøre det på er å starte et nytt studio, et nytt prosjekt, og ta maksimal risiko. Hvis du ikke blir et stort selskap som Tencent, må du tenke på lønnsomhet og bærekraft.

"Mange av de store suksessene vi nyter godt av i dag, startet fra veldig små studioer. Riot Games Det gjelder for eksempel Enshrouded, Last Epoch, og Black Myth: Wukong. Vi tror at det er i vår egen interesse å satse på og hjelpe studioer i en tidlig fase til å lykkes, slik at vi kan skape disse suksessene sammen og nyte godt av ikke bare det kreative gjennombruddet, men også det økonomiske gjennombruddet.

"Vi gjør det for vårt eget beste samtidig, så vi vinner, men de vinner også, og forbrukerne vinner fordi det kommer en ny spillinnovasjon fra et nytt studio, i stedet for oppfølger etter oppfølger" (takk, GamesIndustryBiz).