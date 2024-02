Tencent vurderer å kjøpe opp Dungeons & Dragons-lisensen etter suksessen med Baldur's Gate 3.

HQ

Baldur's Gate 3 var den store sensasjonen i 2023, et år som i seg selv kan regnes som et av de beste i bransjens historie. Larians kraftfulle rollespill åpnet dørene til Dungeons & Dragons-universet for et helt nytt publikum, og det er godt mulig at de vil jobbe med det igjen i fremtiden.

Vi vet allerede at Hasbro, de nåværende eierne av Dungeons & Dragons-merket, ikke er på sitt beste. Det var store oppsigelser i 2022, og D&D er en av deres to lønnsomme merkevarer (den andre er Monopol). Men nå vurderer de å selge det til den kinesiske giganten Tencent.

Ifølge Pandaily (takk, VGC) vurderer Tencent å kjøpe hele Dungeons & Dragons. Hasbro hadde opprinnelig håpet å selge det til Larian Studios, men studioet var i pengenød, så de oppsøkte en av majoritetsaksjonærene (Tencent eier 30 % av Larian) og er angivelig i samtaler for å få avtalen til å skje.

Hvis kjøpet blir formalisert, vil Larian ha sikker tilgang til å fortsette å utvide Baldur's Gate med nye utgivelser, så vi kommer til å følge nøye med på hva som skjer i denne forbindelse.