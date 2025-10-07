Tenebrea vil fryse hjertene våre med frykt på PC og konsoller

Fortsetter vår dekning av Out of Bounds-arrangementet som for øyeblikket sendes, og som vi allerede har sett den globale kunngjøringen av Frame Zero, vender vi oss nå til et annet førstepersons skrekkspill, Tenebrea.

Utviklet av studioet Bowl of Tentacles, Tenebrea er satt i en studentbolig i Valencia, og inspirert av virkelige hendelser og vitnesbyrd. Ifølge utviklerne bruker Tenebrea et prosedyrebasert jumpscares-system, noe som betyr at hvert besøk i boligen vil være forskjellig.

Det vil ha samleobjekter basert på spanske verk og studioer som har inspirert dem, og vil snart bli utgitt på PC, Xbox Series, PlayStation 5 og Nintendo Switch. Sjekk det ut nedenfor.