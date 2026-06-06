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Tenebris Somnia
Fremhevet: SGF 2026-dekning

Tenebris Somnia tilbyr 2D retro overlevelsesskrekk i oktober

Spillet kombinerer live-action cutscenes med en estetikk som er ment å ligne 8 og 16-bit epoker.

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Under Day of the Devs-sendingen dukket utvikleren Saibot Studios opp for å gi en oppdatering om sitt kommende 2D retro survival horror-eventyrspill. Designet for å hylle 8- og 16-bits epoker med gameplay laget for å ligne de originale Resident Evil- og Silent Hill-formlene, tar prosjektet deretter et skritt opp og fusjonerer dette designvalget med live-action-klippescener laget av et argentinsk filmteam.

Ved å bruke ekte skuespillere og praktiske effekter, dette spillet kjent som Tenebris Somnia, ser ut til å servere en ganske unik skrekkstil, og den gode nyheten er at du snart vil kunne oppleve det selv.

Det er bekreftet at Tenebris Somnia vil debutere på PC, PS4, PS5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch 1 og 2 så snart som 16. oktober. For å få en forsmak på hva som kommer, kan du spille en demo av spillet på Steam i dag, og du kan også se noen bilder av opplevelsen nedenfor.

Tenebris SomniaTenebris Somnia
Tenebris SomniaTenebris Somnia

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