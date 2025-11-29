Tenerifes regjering ønsker å gjenbruke den skrinlagte Vuelta a España-etappen på Teide-fjellet

HQ

La Vuelta a España vil offentliggjøre ruten for 2026-utgaven av sykkelrittet den 17. desember, men vi vet allerede at rittet vil ha målgang i Granada, en endring fra den vanlige målgangen i Madrid. Den siste etappen av La Vuelta, den 13. september, sammenfaller med Formel 1-rittet i Madrid, og arrangørene lette derfor etter et alternativt sted å avslutte konkurransen.

Opprinnelig skulle rittet avsluttes på Kanariøyene. Det hadde vært samtaler mellom løpsarrangørene og de lokale myndighetene på øygruppen, men ting endret seg da myndighetene på Gran Canaria, en av de to provinsene på øyene, motsatte seg å arrangere løpet der på grunn av deltakelsen til det israelske laget - som ikke lenger er israelsk - noe som førte til store protester i fjor sommer. Granada ble valgt som erstatning i siste øyeblikk.

Men regjeringen på Tenerife, den andre provinsen på øyene (som tilhører et annet politisk parti enn Gran Canaria), ønsker ikke at alt arbeidet skal være bortkastet. "Vi er veldig såret, for det lå mye arbeid bak et prosjekt som var bra for alle: for hele Kanariøyene, for turisme, for sykling... Og alt har gått til spille på grunn av politiske spørsmål som ikke burde påvirke sporten", sier Manolo González, rådgiver for Ideco, selskapet som var involvert i konkurransen.

Ifølge en rapport fra As planlegger de allerede å spare alt det logistiske arbeidet til fremtiden. En etappe på Tenerife ville ha inkludert en delvis bestigning av Teide-fjellet, med målgang ved observatoriet på 2390 meter over havet (vulkanen, den høyeste toppen i Spania, er 3715 meter høy).

Skulle du gjerne ha sett en Vuelta a España-etappe på Teide-fjellet på Tenerife? Kanskje til La Vuelta 2027?