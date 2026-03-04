Tenn bål med den nye Oukitel-smarttelefonen som har en brannstarter som standard

HQ

Mobile World Congress i Barcelona er ikke akkurat et sted der man forventer å finne robuste produkter for utendørsbruk, noe som tåler naturens raseri eller kan starte en brann.

Men det er akkurat det Oukitels nye WP63 kan gjøre. De er kjent for sine arbeidstelefoner som tåler litt av hvert - og nå lanserer de en telefon med varmeelement, ikke ulikt sigarettenneren man finner i eldre biler. Dette er rettet mot dem som trenger å tenne bål og ikke har fyrstikker, og som trenger det raskt. Varmeelementet er skjult inne i telefonen, og spretter ut og varmes opp på sekunder når det trengs.

For å mate dette, og sikre at enheten er i gang til enhver tid, har den et 20 000 mAh-batteri, ikke en skrivefeil, samme kapasitet som en powerbank i mellomklassen, noe som også er en funksjonalitet den har. Det bidrar også til å drive det innebygde lyset og noen svært kraftige høyttalere. Den er ikke bare for utendørs bruk for turgåere, men også for byggeplasser, arbeid i områder der strøm og varme ikke er stabilt, eller bare som et nødverktøy. For byggeplasser finnes det også en spesifikk modell som kan spotte varme gjennom gipsvegger, WP61.

Den vil imidlertid ikke vinne noen spesifikasjonskonkurranser. Skjermen på 6,7" med 120 Hz og 720p er riktignok 6,7", men du trenger en skjerm med høy holdbarhet for noe så robust og hardcore, selv om det og prisene ennå ikke er tilgjengelige - men de fleste av produktene deres er IP68- eller IP69K-klassifisert, og vi vet at den bruker et Unisoc T8200-brikkesett.