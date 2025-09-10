Tennis Canada bestemmer seg for å arrangere David Cup-kampen mellom Canada og Israel bak lukkede dører

HQ

Denne helgen er Davis Cup tilbake med flere kvalifiseringskamper og gruppespill. De kommende dagene spilles blant annet Nederland mot Argentina, Australia mot Belgia, USA mot Tsjekkia, Danmark mot Spania og Canada mot Israel. Kampen spilles fredag og lørdag 12. og 13. september i Halifax, New Scotland, og på grunn av sikkerhetshensyn har Tennis Canada valgt at kampen skal spilles bak lukkede dører. Det vil heller ikke være noen medier til stede.

Dette kommer etter at mer enn 400 idrettsutøvere, akademikere og skribenter fra Canada ba om at kampen ble avlyst i et signert brev.

Det kanadiske tennisforbundet fant avgjørelsen "skuffende", men "den eneste måten å både beskytte de involverte og bevare selve arrangementet på." Billettene var allerede solgt, og kjøperne vil få pengene tilbake. "Omtrent 1500 billetter per dag blir refundert," sa en talsperson fra Tennis Canada (via ESPN). "Som en ideell organisasjon vurderer vi fortsatt de økonomiske konsekvensene av denne beslutningen, men det er klart at det vil føre til et betydelig inntektstap for oss".

Den internasjonale fordømmelsen av Israel for deres folkemord på Gaza har vokst, og selv om Israel ikke har blitt utvist fra noen konkurranser, er demonstranter ofte rettet mot konkurranser der israelske lag eller idrettsutøvere deltar, som fotballkampen mellom Italia og Israel og, ikke minst, sykkelrittet Vuelta a España.