Tennis Kenya reagerer på viral kamp om uerfaren spiller i en profesjonell turnering

HQ

En profesjonell tenniskamp for kvinner i Nairobi, Kenya, gikk viralt på grunn av hvor dårlig en av spillerne spilte. Videoer av kampen, der den egyptiske spilleren Hajar Abdelkader så ut som om det var første gang hun spilte tennis, utløste debatt, vitser og til dels raseri på sosiale medier, fordi de ikke kunne fatte at en spiller helt uten profesjonell erfaring hadde fått lov til å delta i konkurransen.

Abdelkader (21) visste knapt hvordan hun skulle holde en racket, bommet på de fleste servene sine og visste noen ganger ikke engang hvilken side hun skulle serve fra. Kampen, mot tyske Lorena Schaedel, endte 6-0, 6-0. Abdelkader gjorde 20 dobbeltfeil, og vant bare tre poeng... forårsaket av feil fra motstanderen.

Bilder av kampen gikk viralt, og fikk det kenyanske tennisforbundet til å forklare hva som skjedde. Abdelkader fikk et wildcard til ITF W35-turneringen i Nairobi, det vil si en spesialinvitasjon som gis når en av de kvalifiserte spillerne i hovedturneringen trekker seg. Hun var angivelig den eneste som var påmeldt for å motta en wildcard-invitasjon, og hun hadde fortalt arrangøren at hun hadde den nødvendige konkurranseerfaringen.

"På det tidspunktet var Abdelkader den eneste spilleren som hadde bedt om et wildcard, og avgjørelsen ble tatt på grunnlag av den informasjonen som ble gitt, og for å opprettholde en full og balansert trekning og samtidig støtte utviklingen av tennis i Afrika. I ettertid erkjenner Tennis Kenya at dette wildcardet ikke burde ha blitt innvilget. Forbundet tar denne erfaringen til etterretning og vil sørge for at en slik ekstremt sjelden hendelse aldri skjer igjen".

Til slutt, etter å ha sett hvordan Abdelkader ble hånet på nettet, legger forbundet til at "dette er en ung person, og med tanke på omfanget og karakteren av dekningen av denne kampen, anerkjenner Tennis Kenya og ITF behovet for å holde begge spillernes velvære som et primært hensyn", og sier at de tilbød støtte til begge spillerne.