Etter en lang periode uten gode simulatorspill for tennis-fansen har vi fått ganske mange de siste par årene med AO International Tennis-serien og Tennis World Tour. Sistnevnte er nå klar med sin andre utgivelse etter en forferdelig debut, og jeg har sjekket om andre forsøk er noe bedre.

Da Tennis World Tour ble utgitt i 2018 var etterspørselen stor for et tennisspill på nåværende generasjons konsoller, og spillet fikk sannsynligvis bedre salgstall av å ikke ha noen konkurrenter ved utgivelse. Spillet var langt i fra hva folk forventet av en tennissimulator, men Big Ant Studios har lyst til å prøve seg igjen. Dessverre ser det ikke ut til at utviklerne har lært så mye av feilene sine.

Tennis World Tour 2 ser ålreit ut, men ikke fantastisk.

Ett av de få lyspunktene i det første spillet var karrieremodusen, og oppfølgeren har ikke blitt endret mye på området. Det er vel liten grunn til å endre noe som fungerer egentlig, og spesielt når det er en av få ting som faktisk fungerte. Du forbedrer fortsatt spilleren din gradvis ved å gjøre treningsøkter mellom turneringer, hvile når du må eller ha møter med for eksempel agenten din for å øke antall erfaringspoeng du får av å spille kamper. I bunn og grunn er det likt karrieremodusen du ser i det aller fleste sportsspill, men med et veldig minimalistisk ferdighetstre for å gjøre spilleren din bedre. Jeg skulle gjerne hatt muligheten til å forbedre serven min spesifikt i stedet for å velge mellom generelle forbedringer på tre forhåndssatte kategorier (offensivt, defensivt, presisjon). Det føles som utviklerne har tatt en liten snarvei her.

Ferdighetstreet er rimelig skuffende.

Et område de derimot ikke har tatt snarveier er tilskuddet av forskjellige klær og utstyr for å forbedre spilleren din. Mengden tennisracketer, strenger, rammer, pannebånd og andre ting du kan kjøpe er enorm. Du kan til og med kjøpe pakker i ren Ultimate Team-stil med power-up-kort som gjør at du får en spesiell styrke i korte perioder under kamper. Big Ant Studios hadde nok foretrukket at jeg hadde brukt masse av mine ekte penger på å kjøpe pakker for å få spilleren min bedre, men der må jeg nok skuffe de. Spillet er rett og slett ikke godt nok.

Kjøpe utstyr eller pakker for at spilleren min skal bli bedre? Nei takk.

Spillmekanismen i det første spillet var rett og slett forferdelig, og jeg kunne enkelt avgjøre poeng ved å lure ballen over nettet med et drop-shot selv om jeg befant meg bak grunnlinjen. Det er forbedringer å finne denne gangen, men langt fra nok. Tennissporten består i stor grad av timing, og det å kunne treffe ballen på riktig tidspunkt. Denne delen har Big Ant Studios løst ganske bra. Det er nesten umulig å slå vinnere uten god timing, og dette er en bra ting. Dessverre virker det samtidig som at dette er det eneste som gjelder for å kunne vinne et poeng i kampen. Det er vanskeligere enn tidligere, men det er fortsatt altfor lett etter at du har spilt noen timer og funnet timingen.

Vanskelighetsgraden på motstanderne er også forbedret noe, og det er ikke like lett for meg å slå Rafael Nadal som det er å slå en av de fiktive spillerne lenger. I motsetning til forrige versjon vil du her føle en progresjon etter hvert som spilleren din får bedre ferdigheter.

Power-up kort som forbedrer egenskapene til spilleren min over kort tid? Igjen, nei takk.

Tilpasningsvalgene av spilleren har fått noen nye funksjoner, men er fortsatt ekstremt skuffende sammenlignet med andre sportsspill. I tillegg er du låst til å bruke din egenlagde spiller gjennom karrieremodusen da ingen av de 38 offisielle spillerne som er med i spillet lar seg bruke her. Du kan med andre ord ikke være med å bidra til at Casper Ruud kjemper seg til toppen av ATP-rankingen.

Grafisk sett ser spillet rimelig likt ut som forgjengeren, og lydene er like gode som de var. Som jeg var inne på er det lite vits i å endre en av de tingene som fungerte før, sant? Jeg skulle ønske det var flere forbedringer på den visuelle siden, men jeg skulle veldig gjerne sett at fokuset ble rettet mot spillbarheten dersom de bestemmer seg for å prøve igjen.

Reprisene ser ekte ut om ikke annet...

For å oppsummere er Tennis World Tour 2 en liten forbedring fra første spill, men det er fortsatt milevis bak AO Tennis 2 som for øyeblikket innehar førsteplassen blant tennissimulatorer. Om Big Ant Studios skulle prøvde seg for en tredje gang håper jeg virkelig det er spillbarheten som kommer i fokus fremfor mikrotransaksjoner og utstyr i spillet. Spillserien ser bedre ut enn tidligere, og tilskuddet av både utstyr og klær hjelper, men det betyr ikke så mye all den tid spillet ikke er gøy å spille. Om dette var det eneste tennisspillet tilgjengelig ville det nok vært verdt å plukke opp på salg, men hadde jeg vært deg hadde jeg heller sett mot AO Tennis 2 for å kunne spille noenlunde realistisk virtuell tennis.