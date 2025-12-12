Tennisfansen er splittet etter at La Gazzetta dello Sport kårer Lorenzo Musetti fremfor Jannik Sinner til årets italienske idrettsutøver

HQ

Den italienske avisen La Gazzetta dello Sport har kåret Lorenzo Musetti til årets italienske idrettsutøver. Avisen beskriver ham som "den siste poeten som holder en racket" og "et levende bevis på hva man kan oppnå med en blanding av klasse og utholdenhet".

Musetti, 23 år gammel, avsluttet året som nr. 8 i verden og oppnådde sitt beste resultat i karrieren som nr. 6 i juni, da han kom inn på ATP Topp 10 for første gang. Musetti vant ingen titler i år, men nådde semifinalen i Roland Garros, kvartfinalen i US Open og kom på andreplass i Athen, Chengdu og Monte Carlo. Han deltok ikke i Davis Cup i år, men La Gazzetta fokuserer på andre "førsteplasser", som en topp ti-plassering, hans første Masters 1000-finale og hans første kvalifisering til ATP-finalen.

Valget hans har overrasket tennisfansen, og det er forvirring i kommentarfeltet til Instagram-innlegget til avisen om Musettis valg fremfor Jannik Sinner, som vant fem titler, inkludert to majorturneringer (Wimbledon og Australian Open) og ATP-finalen, og endte året som nummer 2 i verden.

Det er ikke som om Gazzetta ikke har gjentatte vinnere (sprinteren Marcell Jacobs vant prisen i 2021 og 2022, Valentino Rossi vant prisen fem ganger). Noen tilskriver Sinner (som vant fjorårets pris) hans kontroversielle beslutning om å gå glipp av Davis Cup-finalen, og mange italienere så på beslutningen om å prioritere sin individuelle karriere som et forræderi mot landet - Italia vant til slutt uten ham -. Andre husker at Sinner startet året med en tre måneders straff i en dopingsak, faktorer som kunne ha tippet vektskålen i Musettis favør, hvis økning på ATP-rankingen, til tross for mangelen på store suksesser, mer fortjent prisen.

Synes du Jannik Sinner fortjente prisen som årets beste italienske idrettsutøver mer enn Lorenzo Musetti?