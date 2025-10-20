Tennisfetterne Valentin Vacherot og Arthur Rinderknech er tilbake i samme turnering denne uken

HQ

Eventyret om Valentin Vacherot fortsetter denne uken etter de uforglemmelige hendelsene i Shanghai Masters 2025, der den 26 år gamle monegaskeren, som var rangert som nr. 204 i verden i begynnelsen av turneringen og nesten ikke kom inn i turneringen, slo alle sine rivaler (ofte fra ett sett bak), inkludert Novak Djokovic i semifinalen, og endte opp med å ta den store prisen.

Vacherot hoppet fra 204. til 40. plass i verden på én uke, og tjente 1 124 380 dollar, nesten dobbelt så mye som han hadde tjent i hele karrieren (594 077 dollar). Det ville vært en utmerket historie i seg selv, men det blir enda galere fordi rivalen hans i Shanghai-finalen var fetteren hans, Arthur Rinderknech, som også var langt fra favoritt (han var rangert som nr. 56 i verden før turneringen, og endte som nr. 27 etter å ha vært finalist).

Rinderknech, som vant det første settet, falt senere ut av form og sto igjen med knust hjerte i finalen ... men stolt av sin yngre fetter, og omfavnet ham i et øyeblikk som gledet fans over hele verden. Og nå møtes de igjen i en annen turnering.

Vacherot og Rinderknech neste turnering denne uken

Denne uken finner to ATP 500-turneringer sted, Vienna Open (med Sinner, Zverev, De Miñaur eller Medvedev) og Basel Open, med toppseedede spillere som Ben Shelton, Taylor Fritz, Casper Ruurd, Jakub Mensik, Alejandro Davidovich og Joao Fonseca.

Vacherot og Rinderknech er også til stede i Swiss Open. Vacherot er imidlertid uheldig, ettersom han har blitt paret med toppseedede Taylor Fritz i åpningskampen på tirsdag (tid TBD).

I mellomtiden har Rinderknech en teoretisk enklere rival i belgiske Raphael Collignon, rangert som nummer 73, også på tirsdag. Men som vi alle ble minnet på i Shanghai, er rangering bare et tall...