Tennisforbundets administrerende direktør forventer at nye talenter "som Fonseca" skal tette gapet til Alcaraz og Sinner

Carlos Alcaraz og Jannik Sinner har dominert tennissporten de siste to årene, vunnet alle Grand Slam-turneringene i 2024 og 2025 og ligget milevis foran resten på ATP-rankingen. For fansen deres er det et enormt spennende øyeblikk, men hva med resten av tennisspillerne som ønsker å lykkes?

Ifølge Ross Hutchins, administrerende direktør i Det internasjonale tennisforbundet, vil det dukke opp en ny "bølge av utfordrere". "Hver gang vi ser fantastiske spillere avslutte karrieren, virker det som om to, fire, seks, åtte nye spillere dukker opp og tar nivået videre til en annen dimensjon", sier han til Reuters.

"Disse to fortsetter å presse hverandre til nye nivåer. Servene deres blir bedre, forehandene deres blir bedre, bevegelsene deres blir bedre og mentaliteten deres blir bedre", sa Hutchins i beundring, men minnet samtidig om at "sporten har en sterk gruppe bak seg også".

Nå som dynastiet til de tre store nesten er over, og Djokovic begynner å bli eldre (som 38-åring er han fortsatt en trussel, med semifinaler i alle Grand Slam-turneringer i 2025), forventer Hutchins at andre nye spillere vil slå gjennom slik Alcaraz og Sinner gjorde, og nevnte spesielt 19 år gamle Joao Fonseca, brasilianeren som for øyeblikket er nr. 24 i verden, og som har vunnet to titler i 2025.

