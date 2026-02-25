Tennisspiller som urettferdig ble utestengt for doping, saksøker WTA med et søksmål på 20 millioner dollar

HQ

Den britiske tennisspilleren Tara Moore, som for tiden soner en fireårig utestengelse for doping, saksøker nå WTA for 20 millioner dollar etter at hun har bevist at sanksjonen var urettferdig, og at Women's Tennis Association forårsaket at hun mistet karrieren på grunn av uaktsomhet, ved å unnlate å advare spillerne om risikoen for forurensning ved å spise kjøtt.

Moore ble suspendert i juni 2022 etter å ha testet positivt for boldenon og nandrolon i en turnering i Bogotá. Hun nektet for å ha tatt ulovlige stoffer, og 18 måneder senere beviste hun endelig at den positive prøven kun skyldtes at hun hadde spist forurenset kjøtt, og ikke doping.

Et panel slo fast at hun var uskyldig, og utestengelsen ble opphevet av en uavhengig domstol, men bare for noen få år, mellom 2024 og juli 2025, da Idrettens voldgiftsrett (CAS) svarte på anken fra International Tennis Integrity Agency, og Moore fikk en ny fireårig utestengelse som løp frem til desember 2027, etter at de 19 månedene fra den tidligere utestengelsen var fjernet.

Nå, mens utestengelsen fortsetter, har hun saksøkt WTA og krever 20 millioner dollar i erstatning, og forklarer at det var WTAs feil at spillerne ikke ble advart om risikoen for smitte ved å spise kjøtt. Hennes juridiske team har observert at WTA advarte om risikoen for forurensning ved å spise kjøtt i noen turneringer, men unnlot å gjøre det i turneringen i Bogotá, Colombia, der Moore testet positivt. Hvis WTA hadde advart spillerne sine, ville hun ikke ha spist kjøttet, og karrieren hennes ville ha fortsatt.

"Antidopingsystemet er ødelagt. Det er jeg et bevis på. Ikke for meg, for det er for sent, men for fremtidige spillere som befinner seg i denne uheldige situasjonen", skrev Moore, som nå er 33 år gammel, på sosiale medier.