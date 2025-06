Tennisspillere og hundrevis av fans støtter Katie Boulter etter å ha fordømt nettovergrepene hennes

HQ

Katie Boulter, 28 år gammel britisk tennisspiller, nummer 39 i verden og nummer to i Storbritannia, avslørte tirsdag hva slags meldinger hun har mottatt på nettet: "Håper du får kreft", fornærmelser mot familien og bestemoren ... hundrevis av mennesker som fornærmet henne, noen fordi de tapte penger på spillene hennes, noe som overveldet henne ettersom det var "vanskelig å skille ut de som utgjorde en reell risiko".

Ordene hennes, som ble publisert på BBC, fikk stor gjenklang i tennisverdenen, og mange spillere har siden tatt til orde for å støtte henne og for å fordømme krenkelsene de har mottatt på nettet, som har blitt normen for idrettsutøvere.

Landsmennene Harriet Dart og Sonay Kartal foreslo at det burde være identifiseringstiltak når man oppretter kontoer i sosiale medier, slik at det ikke spiller noen rolle når WTA rapporterer disse kontoene, ettersom de enkelt kan opprette nye kontoer. Álex de Miñaur, som også er Boulters partner, sa at mange idrettsutøvere ikke ønsker å håndtere sine egne kontoer på sosiale medier på grunn av denne typen misbruk.

Boulter ønsker nå å støtte yngre spillere som går gjennom det samme

Det positive er at Boulter fikk "hundrevis av støttemeldinger" da hun sto frem. "De sa hvor mye de elsker meg og hvor mye de setter pris på at jeg har brakt dette temaet frem i lyset, og de var ikke klar over det. Jeg tror bare ikke folk er klar over det. Jeg tror ikke folk er klar over hvor mye som faktisk skjer med spillere."

Boulter tilbød også støtte til unge kvinnelige spillere som sliter med nettovergrep. "Jeg prøver å øke bevisstheten rundt det, og hvis noen av disse jentene føler at de vil snakke med meg om det, gjør jeg det mer enn gjerne. Jeg ser på meg selv som en åpen bok, og jeg ser på meg selv som en som har vært gjennom litt av en reise."