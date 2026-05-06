Tennisspillere protesterer mot utilstrekkelig økning av premiepotten i Roland Garros

Tennisspillerne protesterer nok en gang mot Grand Slam-turneringene, de fire største turneringene i året (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon og US Open), og krever større premiepotter som skal fordeles mellom spillerne. WTAs verdensener Aryna Sabalenka har til og med antydet at de kanskje må boikotte turneringen for å kjempe for sine rettigheter.

Informasjonen kommer fra en rapport fra Tennis Majors, som sier at de beste mennene og kvinnene i tennis, inkludert Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Taylor Fritz, Daniil Medvedev, Cogo Gauff, Jessica Pegula og Iga Swiatek, har organisert seg i en uformell allianse kalt Project RedEye complaining specifically about Roland Garros, etter at French Open bestemte seg for å øke premiepotten med 9.5 %, et beløp de mener er utilstrekkelig med tanke på turneringens inntektsvekst, som antas å være på rundt 14 % i forhold til året før, og enda verre, en beslutning som ble tatt uten å konsultere spillerne.

Spillerne bemerker at andre ATP- og WTA-turneringer bruker 22 % av inntektene til spillerpremier, men i Grand Slam-turneringer er det rundt 13-15 %, noe de anser som "en fornærmelse". Spillerne ber også om at Grand Slam-turneringene må bidra til spillernes velferd (pensjon, skadeforsikring, fødselspermisjon), slik ATP- og WTA-turneringene allerede gjør.

I fjor førte lignende protester til at Grand Slam-turneringene økte premiepotten (US Open økte premiepotten med 20 % og Australian Open med 16 %, noe som står i kontrast til Roland Garros' økning på 9,5 %, som har gjort spillerne rasende i år). Fjorårets protester ble den gang ledet av Professional Tennis Players' Association (PTPA), en organisasjon som ble grunnlagt av Novak Djokovic og Vasek Pospisil. Kort tid etter forlot Djokovic organisasjonen på grunn av bekymringer knyttet til åpenhet og styring.