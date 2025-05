Tennisspillere tar til motmæle mot respektløse tilskuere under Italian Open i Roma

HQ

Tennisopplevelsen under Internazionali BNL d'Italia, ATP og WTA Masters 1000 i Roma, skjemmes av enkelte tilskuere som ikke respekterer spillerne. Og dessverre har vi sett noen episoder med manglende respekt for noen spillere fra publikum. Jakub Mensik måtte i en kamp mot Fábián Marozsán gå bort til noen tilskuere som skjelte ham ut.

Den japanske spilleren Yoshihito Nishioka svarte på et innlegg på X på en video fra en Jakub Mensik-fanside, og minnet om at han også ble fornærmet i 2023, da han tapte i andre runde mot hjemmefavoritten Lorenzo Sonego. "Italienske fans skrek "let's go Sushi" , i år kalte noen meg "kom igjen Kina" begge mellom kampen. Jeg vet at dette er bare noen få mennesker gjør, men mange ganger i Roma".

Det var ikke en isolert hendelse. I en kamp mellom Aryna Sabalenka og Zhen Qinwen ropte den hviterussiske spilleren "shut the f* off" til en tilskuer som ikke sluttet å kjefte på henne. Det skjer oftere når en italiensk spiller spiller: I kampen mellom Daniil Medvedev og Lorenzo Musetti, eller i kampen mellom Diana Shnaider og Jasmine Paolini, ba funksjonærene publikum om å være stille flere ganger.