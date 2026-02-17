Tennisstjernen Coco Gauff tar til orde mot ICE-drapene: "Folk burde ikke dø i gatene bare fordi de eksisterer"

HQ

Coco Gauff, verdens nummer 4 og en av de beste spillerne i Masters 1000 Dubai Championships, har blitt spurt om de nylige hendelsene i hennes hjemland, USA, og sa at hun "egentlig ikke er for det", og at "jeg synes ikke folk burde dø i gatene bare for å eksistere", med henvisning til de nylige drapene på borgere som ble begått av det innvandringsfiendtlige ICE-skytevåpenet.

"Alt som skjer i USA, det er klart at jeg ikke er for det. Jeg synes ikke folk skal dø i gatene bare fordi de eksisterer. Jeg liker ikke det som skjer", sa Gauff i Dubai. "Jeg tror det er vanskelig for meg å våkne opp og se noe noen ganger, fordi jeg bryr meg mye om landet vårt. Jeg tror folk av en eller annen grunn tror at jeg ikke gjør det, men det gjør jeg."

"Jeg er veldig stolt av å være amerikaner. Men jeg tror at når man kommer fra et hvilket som helst land, trenger man ikke å representere alle verdiene til lederskapet. Jeg tror det finnes mange mennesker rundt omkring som tror på de samme tingene som meg, og som tror på mangfold og likestilling. Så jeg håper at vi i fremtiden kan komme tilbake til de verdiene".

Som The Guardian påpeker, har 21-åringen ofte hevet stemmen for å protestere mot samfunnsspørsmål, som folkemordet i Gaza eller Black Lives Matter-protestene, og holdt en tale da hun bare var 16 år gammel. Bestemoren hennes, Yvonne Lee Odom, bidro til å desegregere offentlige skoler i Delray Beach i Florida på 1960-tallet.

Gauff, som har vunnet to Grand Slam-turneringer (US Open 2023 og Roland Garros 2025), er for øyeblikket den beste amerikanske spilleren på WTA-rankingen, rangert som nummer fire foran landsmennene Jessica Pegula og Amanda Anisimova. Gauff debuterer i 32-delsfinalen i Dubai Championships mot Anna Kalinskaya, rundt kl. 10.20 tirsdag.

Under vinter-OL i Italia har andre amerikanske idrettsutøvere uttalt seg om de sosiale urettferdighetene i hjemlandet, til tross for at de har fått kritikk av Donald Trump.