Tennisverdenen rammes av nok en dopingsak, men denne gangen er det annerledes: Han meldte seg selv

HQ

Nok en tennisspiller på elitenivå er funnet skyldig i doping: Max Purcell, den 26 år gamle australske

spiller og to ganger Grand Slam-vinner i double. Denne gangen er det imidlertid annerledes enn i de nylige sakene mot Jannik Sinner (nr. 1 på herresiden) og Iga Świątek (nr. 2 på kvinnesiden), der spillerne på det sterkeste har nektet straffskyld.

Purcell, som vant Wimbledon i 2022 og US Open i 2024, og som ligger på 12. plass på ATP-rankingen i herredouble, sendte informasjonen frivillig til International Tennis Integrity Agency (ITIA) etter at han fant ut at han hadde brukt en "forbudt metode" av World Anti-Doping Agency (WADA).

Han hadde ikke tatt noe forbudt stoff, men en intravenøs infusjon av vitaminer over den tillatte grensen på 100 ml. "Denne nyheten var ødeleggende for meg, for jeg er stolt av å være en idrettsutøver som alltid sørger for at alt er Wada-sikkert, sier han.

"Jeg ga informasjonen frivillig til ITIA og har vært så åpen som mulig for å legge denne saken bak meg". Som et resultat av dette har han frivillig akseptert en midlertidig utestengelse, som startet 12. desember.

Det er uvisst hvor lenge suspensjonen (som hindrer ham i å spille og trene) vil vare, men det er sannsynlig at han går glipp av Australian Open, som starter 12. januar i hans hjemland. Tiden han har sonet under den midlertidige suspensjonen vil bli godskrevet når en fremtidig sanksjon blir kunngjort.