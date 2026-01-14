Teorien som kan forutsi at Carlos Alcaraz vil vinne Australian Open 2026
Et stort sammentreff kan forutsi at dette blir året da Carlos Alcaraz fullfører karrierens Slam.
Australian Open 2026 har offisielt startet kvalifiseringsrundene, selv om de seedede spillerne ikke starter før neste uke. Jannik Sinner skal forsøke å forsvare sine 2000 poeng fra i fjor, noe som er avgjørende hvis han snart skal ta tilbake førsteplassen i verden fra Carlos Alcaraz.
Spanjolen er på sin side ute etter å vinne sin første Australian Open-tittel, den eneste Grand Slam-turneringen han ennå ikke har vunnet. På grunn av seedingen kan Alcaraz ende opp med å møte Jannik Sinner i finalen 1. februar... og Alcaraz har allerede vunnet sin første duell mot Sinner, en oppvisningskamp i Sør-Korea.
De siste dagene har en teori gjort rundene som kan forutsi at Alcaraz kan ende opp med å vinne Australian Open. Som ESPN har skrevet, vil Alcaraz spille sin femte Australian Open-turnering i år ... og før ham vant Roger Federer (2004), Rafa Nadal (2009) og Jannik Sinner (2004) sine første Australian Open-turneringer også den femte gangen de spilte den.
Det som er mer forbløffende er at alle tre var 22 år da de vant for første gang. I alle tre tilfellene var det også deres første Australian Open-finale. Alcaraz har aldri nådd Australian Open-finalen før.
Tror du på skjebnen? Det kan være (det er mer sikkert) en stor tilfeldighet, men hvis Alcaraz ender opp med å vinne Australian Open i år, vil trenden fortsette...