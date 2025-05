Teorier rundt Lamine Yamals fars mystiske "19.3"-post på Instagram: fra lønnen hans til et Koran-vers

HQ

FC Barcelona kunngjorde i går en kontraktsforlengelse for Lamine Yamal: tenåringsstjernen blir i Barça frem til 31. juni 2031 (og da er han bare 23 år gammel). I tillegg til den offisielle kunngjøringen la Lamines far Mounir Nasraoui, med over en million følgere på Instagram, ut et bilde av seg selv og sønnen med tallene 19.3 på stories.

Disse tallene har utløst en samtale og debatt på tvers av fans og spanske medier, uten at noen egentlig vet hva de betyr. Man kan tenke seg at de på en eller annen måte er relatert til Yamals nye lønn når han fyller 18 år den 13. juli. Klubben blaugrana avslørte naturlig nok ikke spesifikke detaljer om hans nye lønn, selv om det ble rapportert av noen medier at lønnen hans ville være 8 millioner euro per år. Kan 19,3 millioner euro være hans totale nettolønn pluss bonus?

En annen teori som slynges rundt er at tallet ikke har noe med penger å gjøre, men har symbolske implikasjoner. 19 er tallet på trøya til Lamine, og 3 er antallet titler han har vunnet med Barça i år. Men den rådende teorien for mange fans er at han skrev 19.3 er en referanse til et Koran-vers, som beskriver en bønn fra Sakarja der han ber om en rettferdig sønn til å fortsette sitt oppdrag.