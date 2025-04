Tequila Works auksjonerer bort alle sine immaterielle rettigheter, inkludert selskapets varemerke

HQ

Det var en av de mest hjerteskjærende nyhetene i 2024 i den spanske utviklingsscenen. Tequila Works, studioet som ga oss så viktige og emosjonelle historier som Gylt eller Rime, erklærte seg konkurs og la ned etter 15 år siden grunnleggelsen. Det ser ut til at de fortsatt har en stor utestående gjeld å betale, og det er derfor de har startet en prosess med å auksjonere bort alle sine immaterielle rettigheter for å betale for den.

Det stemmer, auksjonshuset Escrapalia har kunngjort et arrangement der IP-ene til Gylt, Rime, Deadlight og The Invisible Hours vil bli auksjonert, samt uferdige prosjekter under navnene Brawler Crawler, Dungeon Tour, The Ancient Mariner, og noe som heter 'Ideas Tequila Works'. Alle disse prosjektene har vertikale skiver, pluss prototyper og alle eiendeler i samme pakke.

Til slutt er selve merkevaren 'Tequila Works' også til salgs.

Kjøpere må huske på at det å overta noen av disse eiendelene inkluderer å forplikte seg til visse kontrakter og kontraktsmessige forpliktelser (for eksempel å publisere spillene på visse plattformer).

Budgivningen har allerede begynt, og i skrivende stund er både Gylt og Rime de høyest prisede eiendelene, med bud på opptil 15 000 euro.

Kunne du tenke deg å få tak i noen av Tequila Works' eiendommer?