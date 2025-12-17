Terence Crawford kunngjør at han trekker seg fra boksing tre måneder etter å ha skapt historie, og går ubeseiret av banen

HQ

Terence Crawford, 38 år gammel amerikansk bokser, har kunngjort at han legger opp og avslutter karrieren "uten noe mer å bevise", og forlater sporten ubeseiret: 42 kamper, 42 seire, 31 av dem på KO siden proffkarrieren startet i 2008.

Crawford, som er født i Omaha, Nebraska, har vunnet 18 store verdensmesterskap i fem vektklasser, fra lettvekt til supermellomvekt. Hans siste kamp var i september i fjor, da han slo Sául "Canelo" Álvarez på poeng i Las Vegas og vant WBA- (super-), WBC-, WBO- og IBF-titlene i supermellomvekt, og ble den første mannlige bokseren i firebelte-æraen som har vunnet det ubestridte mesterskapet i tre divisjoner (lettvekt, weltervekt og supermellomvekt).

Han ble imidlertid fratatt WBC-tittelen i supermellomvekt tidligere i desember på grunn av manglende betaling av en påkrevd sanksjonsavgift.

"Jeg trekker meg tilbake fra konkurransen, ikke fordi jeg er ferdig med å slåss, men fordi jeg har vunnet en annen type kamp. Den hvor du går bort på dine egne premisser" sa Crawford i en YouTube-video der han forklarte sin beslutning. "Dette er ikke et farvel, dette er slutten på en kamp og begynnelsen på en ny."