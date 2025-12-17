Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Terence Crawford kunngjør at han trekker seg fra boksing tre måneder etter å ha skapt historie, og går ubeseiret av banen

Terence Crawford var ubestridt verdensmester i tre vektklasser og ubeseiret i 42 kamper.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Terence Crawford, 38 år gammel amerikansk bokser, har kunngjort at han legger opp og avslutter karrieren "uten noe mer å bevise", og forlater sporten ubeseiret: 42 kamper, 42 seire, 31 av dem på KO siden proffkarrieren startet i 2008.

Crawford, som er født i Omaha, Nebraska, har vunnet 18 store verdensmesterskap i fem vektklasser, fra lettvekt til supermellomvekt. Hans siste kamp var i september i fjor, da han slo Sául "Canelo" Álvarez på poeng i Las Vegas og vant WBA- (super-), WBC-, WBO- og IBF-titlene i supermellomvekt, og ble den første mannlige bokseren i firebelte-æraen som har vunnet det ubestridte mesterskapet i tre divisjoner (lettvekt, weltervekt og supermellomvekt).

Han ble imidlertid fratatt WBC-tittelen i supermellomvekt tidligere i desember på grunn av manglende betaling av en påkrevd sanksjonsavgift.

"Jeg trekker meg tilbake fra konkurransen, ikke fordi jeg er ferdig med å slåss, men fordi jeg har vunnet en annen type kamp. Den hvor du går bort på dine egne premisser" sa Crawford i en YouTube-video der han forklarte sin beslutning. "Dette er ikke et farvel, dette er slutten på en kamp og begynnelsen på en ny."

Terence Crawford kunngjør at han trekker seg fra boksing tre måneder etter å ha skapt historie, og går ubeseiret av banen
Aspects and Angles / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

SportBoksing


Loading next content