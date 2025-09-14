Terence Crawford overrasker Canelo Álvarez og bokseverdenen med en overraskende seier

HQ

Bokseverdenen ble rystet i går kveld i Las Vegas da Terence Crawford slo Saúl 'Canelo' Álvarez på poeng ((116-112, 115-113 og 115-113) og ble den første mannlige bokseren i firebelte-æraen som har det ubestridte mesterskapet i tre divisjoner, og som nå innehar WBA (Super), WBC, WBO og IBF supermellomvekt-titlene, etter å ha vært ubestridt verdensmester i lettweltervekt og weltervekt.

Crawford, 37 år gammel, har 42 seire, 31 på KO, og ingen nederlag, mens Canelo Álvaraz, 35 år gammel, kan notere seg et tredje nederlag i sin omfattende karriere med 68 kamper, 63 seire, 39 KO og to uavgjorte kamper.

Bokseeksperter beskriver denne kampen som "historisk", med et potensielt uovertruffent globalt seertall takket være Netflix. Álvaraz, som ble sett på som "boksingens ansikt utad", sa at arven hans "allerede er der, og jeg liker å ta risiko fordi jeg elsker boksing". Crawford sier at han er "boksingens ansikt utad nå, den beste bokseren i verden på pund for pund, slik jeg alltid har vært."