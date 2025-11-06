Terminator 2D: No Fate utsettes igjen

HQ

Dessverre er det ikke så mange Terminator-filmer utover de to første som er virkelig gode, og dessverre finnes det også bare to virkelig gode Terminator-spill: Robocop vs. Terminator (1993) og Terminator: Resistance (2019).

Men snart kan det bli tre gode spill basert på Terminator-serien, ettersom det kommende Terminator 2D: No Fate ser veldig lovende ut. Men ... dessverre må vi vente litt lenger på det.

Etter flere forsinkelser er det nå klart at Bitmap Bureau og Reef Entertainment heller ikke vil være klare innen 26. november, som tidligere lovet, og i et åpent brev sier de at de er "oppriktig lei oss for de gjentatte forsinkelsene", og fortsetter :

"De fysiske komponentene til alle utgavene har nå endelig ankommet, etter de stadige forsinkelsene som har ført til at vi ikke har kunnet overholde våre tidligere tidsplaner. Nå må vi imidlertid sette sammen de fysiske utgavene, og det trenger vi litt tid til.

På grunn av dette flytter vi lanseringsdatoen for Terminator 2D: No Fate til 12. desember 2025, for alle fysiske og digitale versjoner av spillet."

Veldig skuffende, selvfølgelig, men det vil fortsatt bli utgitt i år, og vi snakker bare om litt over to uker. Forhåpentligvis betyr den ekstra tiden at vi kan se frem til et mer polert og feilfritt spill enn ellers, og at det vil leve opp til våre skyhøye forventninger.

Hvis du har gått glipp av det retroinspirerte skytespillet Terminator 2D: No Fate, kan du friske opp minnet med traileren og noen skjermbilder nedenfor. Det vil bli utgitt for PC, PlayStation, Switch og Xbox.