Terminator 2D: No Fate utsetter utgivelsesdatoen til 26. november

Det kom som en advarsel i siste liten, og det har overrasket oss alle. Folkene i Reef Entertainment har gått ut og forklart forsinkelsen av den etterlengtede utgivelsen av Terminator 2D: No Fate, det sideskrollende actionspillet der vi gjenopplever historien om James Camerons Terminator 2: Judgement Day i strålende pikselkunst.

I tillegg til å spille flere av karakterene fra originalfilmen (deriblant Linda Hamilton, Robert Patrick og Arnold Schwarzenegger) i Terminator 2D: No Fate skulle vi også innta rollen som en motstandssoldat i krigen mot Skynets maskiner i fremtiden.

Vel, hvis vi allerede vet at vi ikke kommer til å tilbringe Halloween-kvelden med å spille alt dette, er det på grunn av toll- og importkrisen forårsaket av Donald Trumps amerikanske regjering, eller det ser det ut til fra studioets uttalelse. Utgivelsesdatoen er nå flyttet fra 31. oktober til 26. november 2026, noe som gir studioet tid til å fullføre monteringen av Day One og Collector's fysiske utgaver av spillet.

Det er litt rart å ha utsatt de digitale versjonene av spillet også, men med tanke på at dette er en produsent med en klar forkjærlighet for retro og fysisk format, kan vi gi troverdighet til forklaringen.

Kommer du til å kjøpe Terminator 2D: No Fate? Spillet kommer til PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch.