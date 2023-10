Terminator: Dark Fate - Defiance: Et pust av syntetisk liv

Terminator er for meg synonymt med lilla laserstråler over golde, støvete rester av menneskehetens forlatte byer. En undergang forårsaket av menneskehetens utstrakthet og forskningssuksesser. Vår evne til å innovere og skape syntetisk liv sørget for vår undergang. Det er også synonymt med Arnold og hans rolle som en av Skynets drapsmaskiner. Det jeg ikke forbinder med dette, er sanntidsstrategi. Derfor er Terminator: Dark Fate - Defiance et friskt pust på mer enn én måte. Vi ser ikke så mange spill per år i sjangeren, og enda færre med denne merkevaren. I mine øyne er Terminator lagt opp til et strategispill. Ulempen er at hver enkelt Terminator ikke er like truende som i filmene.

Du tar rollen som en politimann midt i kaoset etter at datanettverket Legion har utslettet jordens ledelse. I denne tidslinjen er det ikke Skynet, men det er basert på en av oppfølgerne, Dark Fate, der en annen AI kalt Legion tar over jorden. Denne AI-en var et svar på Skynets mangler og er langt dyktigere på asymmetrisk krigføring. Våpenlydene har en viss tyngde, dialogen er litt over forventning og enhetene er responsive. Ikke forvent deg noe Starcraft, det minner mer om Company of Heroes. Soldatene og kjøretøyene har tyngde, må rotere og bevege seg.

Den eneste kritikken jeg hadde, var at oppdragene føltes litt for enkle. Demoen finner sted tidlig i kampanjen, noe som sannsynligvis bidrar til enkelheten. De var også raske å gjennomføre. Lengden på selve kampanjen er vanskelig å bedømme. Likevel var jeg fornøyd med oppsettet og oppdragsdesignen. De klarer å fange det jeg forventer at figurene skal gjøre og si. Som i Warhammer 40,000: Battlesector vil kampanjen være hovedretten. Derfor må den ha en velbalansert vanskelighetsgrad og en tilnærming som både utfordrer og engasjerer meg som spiller. Ut fra det jeg har spilt, er jeg veldig engasjert. Det er flott å se merkevaren i spillverdenen igjen. Mitt håp er at de resterende delene av pakken er like gode eller bedre enn det som tilbys her.

Under demoen fikk jeg ikke testet to viktige spillmekaniske systemer. Et av disse er dialogvalg. Hvordan de påvirker kampanjen, gjenstår å se. Det andre systemet har å gjøre med tilpasningen av troppene dine. Du bygger ikke baser i løpet av banene, men tar med deg tropper inn i dem for å fullføre målene dine. Noen ganger hadde oppdragene varierende mål der du forsvarer et sted eller folk i ett trinn, for deretter å prøve å bryte ut og nå et mål. Sammen med stemmeskuespillere som ikke høres ut som om de leser av et stykke papir, skaper dette innlevelse. Det er fortsatt dundrende Terminator-fotsoldater, mekaniserte kjøretøy og alle de flotte lydene. Spillet høres generelt sett ganske bra ut. Eksplosjoner og skudd har tyngde, og det er en viss forsinkelse i alt som skjer. Jeg vil påpeke dette fordi strategispill tradisjonelt sett ofte har hoppet over både godt stemmeskuespill og gode lydeffekter. Det høres kanskje ikke like bra ut som høybudsjettspill, men dette er over all forventning.

Det er for tidlig å si om hele spillet blir en hit, men det finnes svært få rimelige titler med Terminator i navnet. Mitt førsteinntrykk har vært positivt, det er taktisk, givende og forhåpentligvis et fornuftig tilskudd til strategisjangeren. Jeg likte kartene, dialogen, soldattypene og fiendene. Det var litt for lett, men dette er også en demo. På en måte er det spennende at vi får følge andre karakterer enn de vi er vant til. Jeg tror det kan frigjøre spillet fra å være bundet til den dårlige standarden på franchisens siste innspill. Filmene har vært veldig ujevne, men har handlet om de samme karakterene. Å få spille de bitene vi faktisk ønsket å se mer av i Terminator 2: Judgement Day er i mine øyne akkurat det jeg håpet på. Terminator: Dark Fate - Defiance ser ut til å ha alle forutsetninger for å bli et av årets mest interessante strategispill. Det slippes til PC i løpet av høsten eller slutten av 2023.

