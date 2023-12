Terminator: Dark Fate - Defiance har blitt utsatt til 21. februar 2024

HQ

Slitherine har kunngjort at de har utsatt Terminator: Dark Fate - Defiance - et dystert RTS som utspiller seg i den dystopiske verdenen til den populære filmserien.

Spillet skulle opprinnelig lanseres 7. desember, men denne datoen er nå endret til 21. februar 2024. I et blogginnlegg på Steam skriver Slitherine at utsettelsen er gjort for å gjøre det mulig for dem å "levere en omhyggelig gjennomarbeidet og polert spillopplevelse.".

I innlegget står det videre: "Teamet vårt mener at å bruke noen ekstra uker på å finpusse, polere og løse eventuelle eksisterende feil vil forbedre spillets generelle kvalitet betydelig. Vi har stor tro på potensialet i dette spillet og tror at du kommer til å elske det. Derfor gjør vi vårt beste for å skape en så smidig og behagelig opplevelse som mulig.

Den forlengede tidsfristen gir oss mulighet til å fokusere på viktige aspekter som flerspillertesting, implementering av flere livskvalitetsforbedringer og håndtering av spesifikke problemer som fellesskapet har tatt opp, for eksempel ytelsesrelaterte problemer. Dette inkluderer forbedringer av serverinfrastrukturen for å forbedre den globale dekningen og løse problemer med valg av ikke-diskrete skjermkort, opplæringsskjermer og problemer med ultrabrede oppløsninger."

Du kan lese forhåndsomtalen vår av spillet her.