Terminator: Dark Fate - Defiance: Uprising

Eksplosjoner, skjelettaktige metallroboter, lilla plasmaskudd og dundrende musikk er nok noe alle kjenner igjen fra Terminator-universet. Utviklerne i Slitherine valgte en annen vei enn å la oss forhindre faren, og lot oss i stedet se fremtiden i deres Terminator: Dark Fate - Defiance. Vi trengte ikke å bekymre oss for å stoppe utviklingen av en morderisk kunstig intelligens som vil utslette menneskeheten, ettersom den allerede er godt i gang med å drepe menneskeheten når historien starter. Du husker kanskje introen i den andre filmen eller krigssekvensene i Terminator Salvation. Vi inntar rollen som ledere for en motstandsbevegelse i kampen mot Dark Fate-versjonen av Skynet, kalt Legion.

Selv om Terminator: Dark Fate - Defiance var buggy og hadde sine tekniske mangler da det ble utgitt, har arbeidet som Slitherine har gjort med å oppdatere tittelen siden den gang ført til at dette har blitt et svært kompetent strategispill, som jeg kan anbefale i dag. Til og med den første utvidelsen We are Legion byr på et fint tillegg til grunnspillet, der vi inntar rollen som maskiner i en rimelig lang kampanje. I denne anmeldelsen vil jeg fokusere på å fortelle deg hva jeg synes om den siste utvidelsen og den tredje kampanjen kalt Uprising.

Verdenskartet der du bestemmer hva du skal gjøre og hvor. Blå er allierte på kartet, og du er representert med den grønne fargen.

Uprising beholder den taktiske dybden i kampene, det litt klønete systemet for å avgjøre hvilke tropper du skal ta med i kampen, og en helt ny åpen kampanjestruktur. Du får også kontroll over et par nye troppetyper. Når du starter utvidelsen, blir du møtt av et kart som er delt inn i 22 ulike territorier. Hver fraksjon eier en enkelt region i verden når du starter, og kampanjen handler om å beseire rivalene dine. Dette gjør du ved å erobre regionene og angripe dem. Du kan også forsvare et område eller hjelpe andre menneskefraksjoner. Når dette er gjort, får du spille et oppdrag i spillets ekte taktiske modus. Hver region du eier, gir deg en valuta du kan bruke på troppene dine. Du står helt fritt i hva du har tilgang til og hvilke strategiske beslutninger du tar. For å låse opp nye kjøretøy, troppetyper og andre ting som kan hjelpe deg, må du ta over regioner. Både den virkelige taktiske og den strategiske modusen er gjensidig avhengige av hverandre, og du må samhandle med begge for å vinne.

Under angreps- og forsvarsoppdrag kan du i tillegg til å kjempe mot fienden også overta kjøretøy. Ulempen er at det er infanteriet som kontrollerer kjøretøyene som gjør den oppgaven. Du kan imidlertid be troppene dine om å gå ut av kjøretøyene og velge å ikke ta disse kjøretøyene med på neste oppdrag. En viktig del av kampanjen er å vite hva du skal ta med deg inn i oppdragene og hva du skal ta med deg ut av oppdragene. Hvis troppene dine dør, kan du miste verdifulle våpensystemer og kjøretøy. Det fienden har, kan også erobres og brukes hvis det ikke blir totalødelagt i løpet av kampen. På den måten kan du også oppgradere og endre hvordan troppestyrkene fungerer og hva de kan gjøre på slagmarken. Dette er viktig fordi dette spillet er så utilgivende. Troppene dine dør raskt, og du må bruke posisjonering og terreng til din fordel.

Kampene er relativt uforandret. Du prøver å fullføre oppdragene som vanlig.

En av grunnene til at jeg liker dette spillet, er de taktiske avgjørelsene du må ta både under og etter kampene. Dessverre synes jeg ikke denne kampanjen med sine fire fraksjoner, hvorav én er spillbar, er like interessant som de to historiedrevne forgjengerne. Det trengs noe mer for å virkelig løfte denne nye kampanjen til større høyder. Det kan være ting som flere spontane hendelser, mer unike oppdrag, diplomati med menneskelige fraksjoner. Samtidig er det vanskelig å klage når du har så mye mer å velge mellom under hvert oppdrag, og kampene er så engasjerende. Det er veldig gøy å gjemme tropper i bakhold, angripe konvoier av fiender og håndtere ammunisjon, drivstoff og ekstremt sårbare troppetyper. Hvis kjøretøyet ditt blir beskutt, kan det være et spørsmål om tid før det blir helt ubrukelig. Men med god posisjonering, røykgranater, lapping og mer, kan du likevel redde viktige deler om bord.

I dette spillet er maskinene langt kraftigere enn menneskene. Du må bruke dine mer mobile tropper og finne sårbarheter i deres posisjonering. Det gjør spillet mer komplekst på grunn av dynamikken mellom fraksjonene. Et annet aspekt som øker vanskelighetsgraden, er at denne tittelen også modellerer logistiske aspekter ved krigføring. Det skal imidlertid sies med en gang at forsyningskjedene er ganske enkle i dette spillet. Det er to måter å gjøre dette på. Den første er å bruke opptjent valuta på det strategiske kampanjenivået for å fylle på troppenes forsyninger av ammunisjon, personell og drivstoff. Du har også muligheten til å bruke to typer lastebiler som kan følge etter troppene dine og gjøre nesten det samme på slagmarken. Fordi spillet simulerer dette, tilfører det en ekstra strategisk dimensjon og sårbarhet. Fienden kan ødelegge disse, og hvis kjøretøyene dine går tomme for drivstoff i løpet av oppdraget, kan du bli nødt til å forlate dem. Dette kan i sin tur svekke din situasjon og posisjon på banen.

Disse oppdragene er mer som trefninger enn som kampanjeoppdrag med historiefortelling å regne.

Selv om jeg ikke er spesielt interessert i å kjempe mot menneskelige fiender i dette spillet, byr de likevel på litt variasjon. Hvis du vil ha mer frihet enn i grunnkampanjen, kan du få det i dette nedlastbare innholdet. Et aspekt ved Uprising som jeg synes trenger litt utvidelse, er variasjonen i oppdragene. Det er bare noen få typer oppdrag som er randomiserte om og om igjen. Disse har en tendens til å bli gjentatt litt for ofte. På den annen side er det ikke bare spillmodusene som er problemet, men også oppførselen til de datastyrte motstanderne. De er litt for passive på slagmarkene, selv under forsvarsoppdrag. Jeg liker imidlertid når andre fraksjoner ber om hjelp under oppdragene sine, for det kan svekke fienden og styrke din egen posisjon. Over tid kan du også bli alliert med menneskelige og halvmenneskelige fraksjoner. Dette kan føre til at du kan rekruttere troppene deres. Legionen, på sin side, kompenseres for dette ved at de kan angripe hvilken som helst region de vil uten å ha erobret naboregionen først.

Tittelen har ikke endret seg merkbart når det gjelder lyd eller grafikk. Grafisk sett er det et relativt pent strategispill med god lyd og gode lydeffekter. Eksplosjoner ser bra ut og har nok trøkk. Fremtidsvåpnene til maskinene høres fortsatt litt flate ut, men de er trofaste mot filmversjonene. Bygninger går i stykker, og miljøene er både varierte i utseende og funksjon. Det er også flott at du kan se soldatene vandre rundt inne i bygningene til vinduene deres. Dette er noe som andre strategispill, som for eksempel de nylig lanserte Broken Arrow og Warno, ikke simulerer. Det er kanskje ikke på høyde med høybudsjettstrategispill, men jeg er likevel fornøyd med det Slitherine tilbyr i Uprising.

Menyene er akseptable, men litt klønete å bruke. De blir lett uoversiktlige når du har mange tropper og mye utstyr til rådighet.

Selv om det er en viss repetisjon av innhold, er dette likevel bra. Friheten til å angripe ulike regioner etter eget ønske øker kontrollen, og fungerer som en mekanisme for å forklare hvor troppene dine kjemper og hvorfor. Jeg hadde det gøy i løpet av kampanjen, og den er litt mer spillbar enn forgjengerne. Den kunstige intelligensen trenger kanskje en justering av oppførselen sin i kampene, men fungerer på et akseptabelt nivå. Selv om den jukser på høyere vanskelighetsgrader og er aktiv på regionnivå. Dessverre kan du bare spille som en fraksjon, selv om Legion var spillbart i den forrige kampanjen. Om dette vil endre seg på sikt er selvfølgelig vanskelig å si. Foreløpig er dette absolutt verdt prisen. Alt i alt er det bra, selv om jeg synes de to foregående kampanjene er litt bedre. Som sagt, det er vanskelig å ikke føle seg litt glad for å spille et godt semi-realistisk taktisk strategispill om fremtidsbiten av Terminator-universet.