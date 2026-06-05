Terminator møter The Thing i Coffeenauts' 2,5D-actioneventyr Ghostless

Selv om du kanskje er mer fokusert på de større utstillingene som skjer i denne "ikke-E3"-perioden, er det en rekke andre sendinger som setter søkelyset på indie- og AA-sektoren, inkludert Latin American Games Showcase, som nettopp har funnet sted.

Her var utvikleren Coffeenauts til stede for å offisielt avsløre 2,5D-actioneventyret og kolonibyggingstittelen Ghostless. Dette blir sett på som en blanding av The Terminator og The Thing, og det er et spill som ber spillerne om å lede et opprør mot en AI-trussel i en postapokalyptisk verden.

Kunngjøringen pressemelding snakker litt mer om premissene for dette spillet, og forklarer følgende: "Ghostless utspiller seg i et alternativt 1900-tall, 15 år etter at et cyberangrep fra USA under den kalde krigen uforvarende førte til at en eksperimentell sovjetisk superintelligent AI vendte seg mot menneskeheten. Du tar rollen som Envoy, som blir sendt ut for å undersøke rykter om et anlegg der kunstig intelligens skaper et nytt hemmelig våpen. Oppdraget ditt vil sette deg på sporet av sannheten om hva som skjedde med denne verdenen, i et mørkt sci-fi-plott om menneskeheten, skapelse og overlevelse."

Spillet byr på stemningsfull 2,5D-kunst som blander pikselgrafikk og moderne lyssetting, samt et sjangerhybriddesign der spillerne kan rekruttere overlevende og utvide basen sin, samtidig som de leder allierte i kamper for å overvinne fiendens festninger. Det er mekanikk for å samle ressurser, en sci-fi-paranoia-fortelling i kjernen, og alt dette er tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series X/S, de tre plattformene som Ghostless har blitt lovet for.

Sjekk ut avsløringstraileren for spillet nedenfor, samt noen få skjermbilder. Ghostless har ennå ikke et utgivelsesvindu / dato.