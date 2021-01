Terminator og Sarah Connor er i Fortnite

Du ser på Annonser

Et skin kommer sjelden alene i Fortnite, så selv om vi nylig fikk Predator er det nå tid for to nye skins basert på en filmserie som startet på 80-tallet.

Tre år før Arnold kjempet mot en kul Yautja dukket nemlig den østerriske kraftpluggen opp i en annen klassiker hvor han er slemmingen. Jeg snakker selvsagt om The Terminator. Nå kan du betale for å spille som en T-800 og Sarah Connor i Fortnite, noe som feires med en trailer hvor en klassisk scene fra filmserien enten ødelegges eller forbedres avhengig av hva du tenker om saken.