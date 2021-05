Terminator: Resistance - Enhanced er mindre på PS5 enn originalen på PS4

TErminator: Resistance - Enhanced ble sluppet før helgen og som navnet tydelig antyder er det en forbedret versjon av Terminator: Resistance, som originalt ble sluppet til PC, PlayStation 4 og Xbox One i november 2019.

Blant annet tilbyr denne PlayStation 5-utgaven forbedret grafikk, raskere lastetider, nye kontrollerfunksjoner og ekstra innhold fra PC-versjonen. Men det viser seg at det også tilbyr en ting til; en mindre filstørrelse.

Som brukere har bemerket er spillet bare 19 gigabyte stort på PlayStation 5, mens det på PS4 er over 34 gigabyte stort. Sony har tidligere sagt at de på PS5 bruker en komprimeringsteknikk for å gjøre filer mindre, og det virker altså som at det fungerer bra.

Takk, TwistedVoxel