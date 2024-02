Terminator: Survivors høres ut som spillet mange har drømt om

Alle som har sett Terminator-filmene har spurt seg selv om de ville overlevd i en verden der Skynet har tatt kontrollen, så det er litt rart at så få spill har klart å skildre hvor farlig og vanskelig det ville vært. Det er det som gjør Terminator: Survivors så spennende.

Den første traileren for Terminator: Survivors starter så generisk at det ser ut som et hvilket som helst annet overlevelsesspill i en åpen verden, men det blir raskt klart at det ikke blir det. Nacon Studio Milans spill utspiller seg i etterdønningene av dommedag. Du og opptil tre andre spillere må utforske en stor åpen verden mens dere leter etter ressurser, materialer, informasjon og andre overlevende til basen deres. Ikke akkurat noen enkel oppgave når ulike typer Skynet-maskiner er på jakt etter overlevende mennesker. Legg til det faktum at andre menneskelige fraksjoner er på desperat jakt etter det samme som deg og er villige til å drepe for det, og du har et svært lovende utgangspunkt.

Selv om traileren ikke inneholder noen gameplay-bilder, trenger vi ikke å vente lenge for å se om spillet kan leve opp til heistalen, for Terminator: Survivors lanseres i Early Access 24. oktober før det kommer til PS5 og Xbox Series "senere".