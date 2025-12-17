Terminator: Survivors tar en radikal vending i prosjektet og vil være en full utgivelse, uten tidlig tilgang

HQ

Det er lenge siden vi hørte om Terminator: Survivors -prosjektet, som opprinnelig ble avslørt tidlig i 2024, og som skulle lanseres i 2025. Nå som vi er så nær slutten av året, og uten antydning til en utgivelse i sikte, har Nacon Milans studio kommet på banen med en utviklingsoppdatering som er lagt ut på spillets Steam-side. I den kunngjør de det åpenbare, at spillet har blitt forsinket igjen, men også noen mye mer dyptgripende endringer som har funnet sted de siste månedene i prosjektet.

Den mest bemerkelsesverdige er at Terminator: Survivors nå vil være en enspillertittel, og ikke en samarbeidsopplevelse som opprinnelig planlagt. "Etter måneder med intern testing, diskusjoner med spillere og fans av lisensen, kom vi til den konklusjonen at for å gi deg en autentisk "Terminator"-opplevelse med best mulig skyte- og utforskningsspill, måtte vi legge til side den kooperative flerspillerdelen. Vi vet at dette kan komme som en skuffelse, men vi tror det er den rette kreative retningen for en kompromissløs visjon av verden etter dommedag."

Den andre store, mye hyggeligere nyheten er at Terminator: Survivors ikke vil gå gjennom en Early Access-prosess, og i stedet lover de en full og polert spillopplevelse, med et "veldig nært" utgivelsesvindu, og vil snart begynne spilltesting av brukere. Hvis du vil være blant de første til å spille Terminator: Survivors og hjelpe til i ferdigstillingsprosessen, kan du registrere deg her.